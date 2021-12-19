ختام فعاليات «مخيم أبناء الفخر»

المصدر: العين - وام

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اختتمت أول من أمس فعاليات «مخيم أبناء الفخر» التي نظمها مكتب شؤون أسر الشهداء في منطقة رماح في مدينة العين، مطلع الأسبوع الماضي، بمشاركة الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتضمن المخيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية من أبرزها دروس في أساسيات التخييم وتعزيز روح الفريق والعمل بشكل جماعي ودروس عملية في مبادئ وأخلاقيات الصقارة العربية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية وتعليمية تراثية وغيرها من الأنشطة والفعاليات المفيدة.

كما شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان أبناء الشهداء الفعاليات والأنشطة التي تساهم في صقل مهارات ومواهب أبناء الشهداء وتعزيز قدراتهم وإعدادهم ليتمكنوا من المساهمة في مواصلة مسيرة دولة الإمارات نحو التميز والازدهار. وفي نهاية المخيم نظم مكتب شؤون أسر الشهداء للمشاركين وذويهم رحلة إلى نصب الشهيد ومنصة مبادرة لأهل الفخر، حيث اطلعوا على رسائل الفخر والاعتزاز التي سطرها مواطنون ومقيمون للتعبير عن مشاعرهم تجاه الشهداء وذويهم.

وكان مكتب شؤون أسر الشهداء قد استأنف سلسلة المخيمات الشتوية لأبناء الشهداء مستهدفاً الفئة العمرية ما بين 12 إلى 18 عاماً وذلك من أجل المساهمة في تطوير المهارات القيادية وتعزيز المواهب والإمكانيات الفردية لأبناء الشهداء.

وتهدف سلسلة مخيمات أبناء الفخر إلى تطوير المهارات القيادية والمهنية والحياتية لأبناء الشهداء.

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