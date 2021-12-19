المدينة المستدامة بدبي تطلق «بيوت عطلات» مصممة للإقامات القصيرة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت المدينة المستدامة في دبي؛ التي تُعدُّ أول مجتمع مستدام بالكامل ضمن فئته في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من بيوت العطلات المخصصة للإقامات القصيرة داخل المدينة المستدامة، وتقدم هذه الوحدات السكنية للزوار والمقيمين والسياح من مختلف أنحاء العالم، تجربة حياة صديقة للبيئة وفرصة استثنائية للاستمتاع بإقامة هادئة بدبي في مجتمعٍ يمتازُ ببصمة كربونية منخفضة.

وصُممت وحدات الاستوديو العصرية ضمن أعلى معايير الاستدامة باستخدام مواد عازلة عالية الجودة، كما يتم تشغيلها من خلال الطاقة المتجددة التي تنتجها الألواح الشمسية المثبتة على سطح كل وحدة.

كما تشجع هذه البيوت على إعادة التدوير، فكل وحدة منها مجهزة بصندوقين؛ الأول مخصص للمواد القابلة لإعادة التدوير، والثاني لوضع النفايات والمخلفات الأخرى. وجُهزت جميع الوحدات بحمامات مزودة بأنظمة دفق مياه منخفضة الاستهلاك وغسالة موفرة للمياه .

علاوةً على ذلك، سيكون بإمكان المقيمين في «بيوت المدينة المُستدامة» الدخول إلى المزرعة الحضرية ومحمية الحيوانات داخل المدينة، وكذلك استخدام مسارات الجري وركوب الدراجات. كما يمكنهم الاستمتاع بالأجواء المفتوحة على سطح المبنى، الذي تم تحويله إلى مناطق استرخاء خضراء .

في سياق استعراضه مزايا المشروع، قال كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة في دايموند ديفلوبرز: «نحن نفخر بالإعلان عن افتتاحنا بيوت العطلات في المدينة المستدامة، فهذه الإضافة النوعيّة تعكس مدى استعداد المدينة للترحيب بالسياح من كل أنحاء العالم».

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