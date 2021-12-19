بحث تعزيز التعاون الصحي بين الإمارات والهند

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال استقباله مانسوخ مندافيا وزير الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند والوفد المرافق، في ديوان الوزارة بدبي، سبل تطوير آفاق العلاقات في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية في البلدين، إلى جانب التعاون الصحي أثناء الجائحات، وتبادل الخبراء والاستفادة من الكادر الطبي المتخصص، وكذلك في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وحضر اللقاء أحمد عبد الرحمن البنا سفير دولة الإمارات في الهند، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومن جانب جمهورية الهند كل من سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند في دولة الإمارات، والدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي، ولاف اجروال السكرتير المشترك في وزارة الصحة ورعاية الأسرة بحكومة الهند.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس على أهمية اللقاء في تطوير العلاقات الصحية بين البلدين واستشراف الفرص المستقبلية لرفع معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أن التعاون مع الهند حقق نتائج مثمرة وهو مستمر ومتنوع في مختلف المجالات الصحية، ولفت إلى انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات صحية، واستقطاب أحدث الكفاءات والتقنيات الطبية وترسيخ ثقافة الابتكار.

واستعرض معالي العويس التجربة الناجحة لدول الإمارات في التعامل مع جائحة كوفيد 19، بناء على الاستراتيجية الفاعلة والمتكاملة التي اعتمدتها، والخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة وذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة. منوهاً معاليه إلى حرص دولة الإمارات على أداء دور محوري فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة الجائحة، لتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة، وضمان وصولها العادل للجميع لتمكين الأنظمة الصحية من التعافي.

تبادل الخبرات

من جانبه، أشاد معالي مانسوخ مندافيا بالتطور اللافت الذي حققه القطاع الصحي في دولة الإمارات وبالمستوى المتميز للمنظومة الصحية والبنية التحتية للمنشآت الصحية في دولة الإمارات، مؤكداً رغبة بلاده بتعزيز فرص التعاون في المجال الصحي لتبادل الخبرات في أفضل الممارسات الطبية والكوادر المؤهلة واللقاحات والارتقاء بالرعاية الصحية في الدولتين.

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