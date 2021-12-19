هزاع بن زايد: اللغة العربية لغة أدب وتواصل وحضارة ومعرفة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن اللغة العربية لغة أدب وتواصل وحضارة ومعرفة وعلم، مبيناً أنها تتجلى في يومها العالمي أكثر تألقاً وحضوراً.

جاء ذلك في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قال فيها:«اللغة العربية لغة أدب وتواصل وحضارة ومعرفة وعلم، وفي يومها العالمي تتجلى هذه اللغة أكثر تألقاً وحضوراً، فهي الإرث المتجدد والهوية الجامعة. والأمم الناجحة هي التي تُعنى بلغتها حفظاً وتطويراً واستيعاباً للمتغيرات».

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