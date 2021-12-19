محمد الزفين يطلع على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أهمية الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في خدمة المجتمع، والعمل على إسعاده من خلال دورها الإنساني المهم في عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة مع الحوادث في مختلف أماكن حدوثها.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة أحمد بن درويش الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

المؤشرات الرئيسية

واطلع اللواء الزفين على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة للنقل والإنقاذ التي تتمثل في متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة خلال فترة زمنية محددة، ونسبة الأخطاء المرصودة للفرق التخصصية «فريق الإنقاذ البري»، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات، ونسبة الأخطاء في مكافحة بقعة الزيت.

سعادة الموظفين

وناقش اللواء الزفين نسبة السعادة الوظيفية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والتي وصلت إلى 96.7% في العام 2020، وفق استطلاع رأي سعادة الموظفين في حكومة دبي، واستمع إلى شرح حول برامج تحقيق السعادة للموظفين منها برنامج اللقاء المفتوح، وبرنامج سعادتكم غايتنا، وبرنامج تجوال، وبرزة الخميس، والتواصل مع الموظفين، وبرنامج كيف نبدع بالحوار، وفطور جماعي مع الموظفين، وبرنامج التهنئة الخاصة بالمولود الجديد، إلى جانب الاستماع لشرح حول المبادرة المتنوعة التي نفذتها الإدارة من أجل إسعاد الموظفين على مدار العام.

المبادرات والمشاريع

كما واطلع على أهم المبادرات والمشاريع التي نفذتها الإدارة العامة خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع «ساند» وهو عبارة عن مجموعة من الأنشطة والآليات والفعاليات الهادفة إلى خفض متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة.

افسح الطريق

واستمع اللواء الزفين والحضور إلى شرح حول نتائج حملة «افسح الطريق» التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وضبط أمن الطريق والحد من الحوادث المرورية والسلوكيات المرورية العدوانية، وفتح أقصى اليسار للسيارات الراغبة في التجاوز، ودوريات الشرطة والأطباء ومركبات الإسعاف لتمكنهم للوصول للحالات الطارئة وإنقاذ المصابين والمرضى في أسرع وقت، حيث ساهمت المبادرة في تحسين المؤشر الرئيسي للإدارة العامة بنسبة 20%، وتعتبر الحملة من الممارسات العالمية في توجيه المجتمع لكيفية إفساح المجال لمركبات الطوارئ.

نجوم القيادة

كما واستمع إلى شرح حول نتائج حملة نجوم القيادة الآمنة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي قبل حوالي ثلاثة أعوام بهدف حث السائقين على الالتزام بالقوانين المرورية للارتقاء بمستوى الأداء والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، وخفض نسبة الحوادث المرورية، حيث استطاعت المبادرة خفض الحوادث المرورية لمركبات القوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 30%، مما عزز من تواجد دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة ومدى جاهزية المركبات للخدمة، وتم تكريم 75 سائقاً مثالياً في القوة منهم 25 سائقاً في العام 2019، و24 سائقاً في العام 2020، و26 سائقاً في العام 2021.

غرفة العمليات

واطلع اللواء الزفين على جاهزية غرفة عمليات إدارة البحث والإنقاذ الهادفة إلى متابعة الحوادث المرورية اليومية ومتابعة الفعاليات والمناسبات وإدارة الحوادث بشتى أنواعها ونطاق تغطيتها الأمنية لدوريات البحث والإنقاذ والمهمات الصعبة.

إنجازات

واطلع اللواء الزفين على أهم إنجازات الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في العام الماضي، ومنها فوز فريق الإنقاذ في الإدارة العامة بتحدي الإمارات لفرق الإنقاذ، وتسجيل الملكية الفكرية لمبادرة «افسح الطريق»، وفوز المشروع المعرفي «وعيهم ضمان» بفئة السبعة نجوم، وفوز المشروع المعرفي «العناية الوقائية المتميزة» بفئة الخمس نجوم، وإحراز المركز الثاني في جائزة وزير الداخلية للتميز في فئة فريق العمل الإداري «فريق ساند»، وغيرها من الإنجازات الأخرى.

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