فارس المزروعي: في يوم الشرطة العربية نعتز بإنجازاتنا

المصدر: (أبوظبي - البيان )

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ثمّن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، دعم ورعاية القيادة الرشيدة لأجهزة الشرطة والأمن، والتي مكنتها من تحقيق إنجازات كبيرة في مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأوضح في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية، والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أن هذه المناسبة، تأتي هذا العام، وقد حققت شرطة أبوظبي مكانة عالمية متميزة، في الإسهام بدورها وجهودها في المسيرة الأمنية، التي انعكست في مواصلة أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم.

وأشار إلى أنه، ووفقاً لتقرير«إيكونوميست أنتليجينس»، فقد أدت جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، إلى اعتبار الأمن الرقمي أولوية، في ظل انتقال قطاعات العمل والتجارة إلى عالم الإنترنت، ورغم التحول الرقمي الإجباري، جراء تداعيات الفيروس، نجحت أبوظبي في حصد مراكز متقدمة عالمياً في الأمن الرقمي، ونحيي في هذا المقام، رجال الشرطة في كل موقع، لدورهم الكبير في مواجهة جائحة كوفيد 19 بكل تفانٍ وتميز، فبالإضافة للطواقم الطبية، كانت أجهزة الأمن والحماية المدنية، على رأس الجهات المتدخلة، فبذلت جهوداً مضنية في مواجهة الجائحة، وهو ما يقتضي منا أن نرفع لهذه الأجهزة خالص التقدير والعرفان، بالجهود والتضحيات التي تقدمها، حرصاً على تحمل الأمانة في حفظ الأمن والاستقرار، وبث السكينة والاطمئنان في ربوع الوطن الغالي.

وذكر أن يوم الشرطة العربية، هو مناسبة نحيي من خلالها بكل فخر واعتزاز، جهود رجال الشرطة والأمن الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتوفير الأمن والسكينة لكل المواطنين والمقيمين في هذا الوطن، ويمدون يد العون بكل تواضع وإيثار، متلمسين مشاغلهم واحتياجاتهم الحياتية، إيماناً منهم بأهمية الرسالة التي يؤدونها، والواجب الوطني الذي يقومون به.

وأشار إلى أن مسيرة الأمن والأمان، وصلت إلى مستويات متميزة، على الرغم من تطلعاتنا في تحقيق المزيد من المكتسبات في صقل مهارات ضباط وعناصر الشرطة والأمن .

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