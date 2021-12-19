شرطة دبي توثق إنجازات محمد سنكل بالعمل الشرطي

المصدر: دبي- البيان

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أهدى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، كتاب «المرحوم اللواء متقاعد محمد حسين علي سنكل 1950- 2019»، لأبنائه ممثلين في اللواء الطبيب استشاري علي سنكل، والعقيد المهندس مروان سنكل، والملازم منصور سنكل، والرقيب أول راشد سنكل، والذي جاء بمبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، لأجل توثيق إنجازاته وعطائه في خدمة الوطن وخبراته في العمل الشرطي على مدار 37 عاماً، سخرها في خدمة وتعزيز الأمن والأمان، وتحقيق الريادة والتميز لشرطة دبي.

سجل الشرف

وقال معالي الفريق المري: إن شرطة دبي سطرت تاريخها بأحرف من ذهب على صفحات سجل الشرف، مستندة إلى رجال حملوا على أكتافهم لواء العمل الجاد، ووضعوا الريادة والتميز نصب أعينهم، وانتهجوا بكل إخلاص سلوك التفوق والسمو، ما جعلها تتبوأ أعلى المراكز في خريطة التميز المؤسسي العالمي.

وأشار معاليه إلى أن الوفاء نهج راسخ تتبناه شرطة دبي، ورد الجميل جزء لا يتجرأ من سلوكها، فقد آن الأوان لتسليط الضوء على رجال عملوا بلا هوادة، وواصلو الليل وبالنهار، وأفنوا أعمارهم في تأسيس وإقامة هذا الصرح، ولهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تبوؤ هذه المكانة، ومنهم المرحوم اللواء متقاعد محمد حسين سنكل، لذلك حق على المؤسسة أن توفي رجالها المخلصين ما يستحقون من تكريم نظير ذلك، وإبراز أهم الإنجازات التي تحققت بسببهم.

بصمات واضحة

ومن جانبه، قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي أن المغفور له اللواء متقاعد محمد حسين سنكل من ضباط الرعيل الأول في شرطة دبي، وله بصماته الواضحة طوال مدة خدمته في شرطة دبي لأكثر من ثلاثة عقود، خصوصاً في إنشاء الفرق التخصصية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

إن إخلاص اللواء محمد سنكل وتفانيه في العمل وأخلاقه المشهود بها، سمات مثلت قدوة لزملائه وموظفيه، الذين عملوا معه وتعلموا منه، ولقد تشرفت بالعمل معه، وتعلمت منه الحزم والجدية في العمل، ومن الأمور التي لفتت نظري في المرحوم حسن تربيته لأبنائه، وهم في أعلى الرتب العسكرية، ويتميزون في عطائهم لشرطة دبي، خاصة اللواء علي سنكل، والعقيد مروان سنكل، رحمة الله عليه، وأسكنه فسيح جناته.

شكر وتقدير

ومن جانبهم، شكر أبناء المرحوم محمد حسين سنكل القيادة العامة لشرطة دبي على هذه اللفتة الكريمة، وقال اللواء علي سنجل: إن الوالد كان من الرعيل الأول في منظومة بناء العمل الشرطي الحديث في شرطة دبي، ومن الذين عاصروا المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، طيب الله ثراه، صاحب الرؤية السديدة لمستقبل المدينة الكبيرة، والتي على الرغم من صغر مساحتها، لكنها دانة في الأفق، وهي في قلب دولة الإمارات العظيمة، التي تعتبر في مصافي الدول الكبرى.

وأوضح اللواء سنكل أن الأمن يمثل القاعدة الأساسية في استقرار المجتمعات، وخير دليل على ذلك التصنيف الأخير، الذي جاءت فيه الإمارات الأولى على مستوى العالم من حيث الأمن والأمان، مشيراً إلى أن الرعيل الأول في شرطة دبي وضعوا اللبنة الأساسية في تأسيس قواعد الشرطة الحديثة، وتخرج على أيديهم قادة حملوا الرسالة الأهم في تقديم الغالي والنفيس لهذا الوطن.

عائلة واحدة

ومن جانبه، قال العقيد مروان سنكل: إن إصدار كتاب عن الوالد ليس بغريب على القيادة العامة لشرطة دبي، التي زرعت الوفاء والولاء في موظفي الشرطة، فهي دائماً تقدر أبناءها، خصوصاً الرعيل الأول المؤسسين لمنظومة الشرطة الحديثة في إمارة دبي.

كتاب

قال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي: إن الكتاب مكون من 120 صفحة توثق إنجازات اللواء سنكل بعد وفاته، وكلمات الرثاء والشهادات التي ذكرت جهوده من الرعيل الأول لشرطة دبي، وكبار الضباط ممن عاصروه وعملوا إلى جانبه، إضافة إلى صور توثق إنجازاته الرياضية في شرطة دبي.

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