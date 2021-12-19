«إسعاف دبي» تحتفي بتميز الموارد البشرية والأداء

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف فعالية في مقر السكن التابع للمؤسسة، احتفالاً بتحقيق مستوى التميز في برنامج دبي للتميز الحكومي للدورة التقييمية 2021 وحصولها على ختم 100% لاورقية، نتيجة لتميز مواردها البشرية، ولتميزها في إدارة الأداء.

وشكر خليفة الدراي فريق عمل المؤسسة على جهودهم الحثيثة والواضحة، للحفاظ على صورة وسمعة المؤسسة، ودعم استحقاقها لما وصلت إليه من إنجاز، وندرك جيداً أن السعادة في المجتمع الوظيفي دافع رئيسي للابتكار والتميز، وحرصهم على ترسيخ ثقافة التميز وتعميمها، لتحقيق المزيد من الإنجازات الرائدة في مجال الإسعاف، مؤكداً حرص المؤسسة في الحفاظ على سجل المؤسسة الحافل بالنجاح، والإنجاز بفضل جهود التطوير الدائم للأداء والخدمات المقدمة من خلالها، وأضاف: حرصنا على أن نختتم العام بهذا الاحتفال كي نتشارك جميعاً ثمرة مجهوداتنا المتكاملة، للارتقاء المستمر بمستوى خدمات مؤسستنا، ونبدأ معاً عاماً جديداً مليئاً بالتحدي، والرغبة في تحقيق مستوى أعلى في التميز، ونبقى فريقاً واحداً تجمعه الألفة والتناغم، والحرص على أن تكون إسعاف دبي ضمن مؤسسات النخبة في التميز.

ثناء

كما أثني على دور فريق العمل الميداني،، الذي يتحمل مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وكل الزوار الذين اختاروا دبي وجهة للمتعة والاكتشاف، وتضمن الحفل فقرات عديدة بدأت بمجموعة من الأنشطة الرياضية والتفاعلية، قدمتها اللجنة الرياضية، ثم بدأ الاحتفال الرسمي بكلمة المدير التنفيذي، التي رحب فيها بالحضور، وشكرهم على مجهودهم الواضح المقدر لإبراز دور المؤسسة في خدمة المجتمع تبعته كلمة من مكتب الاستراتيجية، قدمتها الدكتورة عائشة المطوع، تحدثت من خلالها عن التميز المؤسسي

تحفيز

كما كان للموارد البشرية كلمة تحفيزية، تلاها تكريم الرعاة، وشكرتهم على دعمهم للاحتفال، ومن ثم تكريم فرق العمل، التي أسهمت لتحقيق المؤسسة الإنجازات خلال هذا العام، بالإضافة للموظفين أصحاب الخدمة الطويلة تقديراً منها لولائهم وعطائهم.

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