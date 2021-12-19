«تنمية المجتمع»: 10 أطفال تم احتضانهم في دبي العام الجاري

المصدر: دبي- نورا الأمير

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وصل عدد الأطفال مجهولي النسب، الذين تم احتضانهم في دبي خلال العام الجاري إلى 10 حالات، تراوحت بين حالات احتضان جديدة، وإقرار احتضان، ونقل احتضان، بحسب هيئة تنمية المجتمع في دبي، كاشفة عن عملية متابعة ممنهجة ومستمرة للطفل في مراحله العمرية المختلفة، للوقوف على استقراره مع العائلة الحاضنة، ووضعه.

وأفادت الهيئة بأنه تم تقديم أكثر من 12 ورشة تدريبية مكثفة للأسر الحاضنة، التي وصل عددها إلى ما يربو على 160 أسرة، من داخل الدولة وخارجها، لغايات رفع مستوى الوعي المجتمعي الخاص بموضوع الاحتضان، وزيادة المهارات الوالدية لديهم، والإحاطة بكافة المشاكل الشخصية والاجتماعية لدى الطفل المحتضن، والعمل على تشخيصها، وطرح خطط علاجية فعالة وناجحة، وبالتالي، مشاركة الأسرة الحاضنة في طريقها، وتقديم الدعم المعنوي اللازم.

وأكد الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، ارتفاع سقف الوعي بأهمية الأسرة، كحاضن أول لبناء الإنسان، وما تبعه من تنامي الطلب المستمر على الاحتضان، وقوائم الانتظار للاحتضان، والاستفسارات المستمرة من الجمهور.

8 شروط

وحددت الهيئة 8 شروط للاحتضان، بحسب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، للأسرة والأم الوحيدة، أهمها أن تكون مواطنة مقيمة في إمارة دبي، وألا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة، وألا يقل عمر الأم الوحيدة عن 30 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين أو الأم الوحيدة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وثبوت خلو المتقدمين من الأمراض المعدية والنفسية، والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، على أن تكون الأسرة أو الأم الوحيدة، قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، مع تقديم تعهد من الأسرة أو الأم الوحيدة .

خطوات

تشمل خطوات الإجراءات الخاصة بالاحتضان، تقديم المستندات المطلوبة، مرفقة مع نموذج طلب الاحتضان، حيث تجري لاحقاً دراسة حالة الأسرة اجتماعياً ونفسياً، للتأكد من استيفائها للشروط، ويتخلل البحث مقابلات مكتبية وزيارات ميدانية، حيث ترفع الدراسة الاجتماعية الشاملة إلى «لجنة أهلية الأسر»، للبت في الطلبات، وتبلغ الأسرة بالقرار، ليجري تطبيق إجراءات المباشرة بعملية الاحتضان، متضمنة التعريف بالطفل، وترتيب اللقاء الأول بين العائلة والطفل، ووضع خطة انتقالية للطفل، ثم البدء بفترة تجريبية للاحتضان، تصل إلى 6 أشهر، ثم استصدار قرارات الاحتضان من جهات الاختصاص.

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