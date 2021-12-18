الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج خفيف في الخليج العربي .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:43 والمد الثاني عند الساعة 22:48 والجزر الاول عند الساعة 15:42 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 75 30

دبي 28 18 70 25

الشارقة 28 15 80 30

عجمان 28 18 85 35

أم القيوين 27 14 85 35

رأس الخيمة 27 16 80 40

الفجيرة 27 20 75 45

العين 26 16 70 35

ليوا 27 15 80 30

الرويس 27 17 75 30

السلع 28 16 80 25

دلما 27 22 75 35

طنب الكبرى 26 21 80 40

طنب الصغرى 26 21 80 40

أبو موسى 26 21 80 40

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