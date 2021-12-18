مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يستعرض مبادراته في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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ستعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المبادرات التحسينية التي يجري العمل عليها بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وعدد من الجهات الاتحادية لمواصلة تقدم الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية خلال الفترة القادمة بعد الإنجازات النوعية التي حققتها الدولة إقليميا وعالميا في العامين الماضيين بهذه المؤشرات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للمجلس لعام 2021 الذي عُقد في مقر إكسبو 2020 دبي برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة المجلس وتم خلاله الاطلاع على مبادرات ومشاريع المجلس في هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه أول أكتوبر الماضي بالتعاون مع جناح المرأة وفعالياته القادمة المستمرة حتى انتهاء المعرض والتي تهدف لتبادل المعرفة والخبرات مع دول العالم والمؤسسات الدولية مع تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في التوازن بين الجنسين إضافة إلى مشاركة المجتمع الدولي جهوده لترسيخ التوازن على المستوى العالمي.

حضر الاجتماع سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام وسعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسعادة هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية وسعادة عبدالله علي راشد النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الاتصال والعلاقات الدولية وسعادة حصة عبدالرحمن حسين تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة وسعادة شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

وقالت سعادة منى المري إن إكسبو 2020 دبي الذي تشارك فيه 192 دولة مثل فرصة مواتية لتعزيز الشراكات العالمية من أجل تسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتلعق بالتوازن بين الجنسين وتمكين كل الفتيات والنساء بمختلف المجالات عبر حوار بناء يتم خلاله تبادل الرؤى والأفكار حول أفضل السبل والسياسات الداعمة للنوع الاجتماعي وإبراز الدور المهم للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة بأي مجتمع ، وهو ما تؤكده تجارب الدول صاحبة الخبرات المميزة بهذا المجال، مؤكدة حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون مع جناح المرأة على إثراء هذا الحوار العالمي البناء بمشاركة قيادات عالمية ومسؤولين وزوجات رؤساء دول وممثلي منظمات دولية معنية بالتوازن بين الجنسين وشخصيات نسائية شاركن زوار إكسبو 2020 دبي تجاربهن الحياتية والمهنية الملهمة التي كان لها أثر ملموس في تعزيز حقوق ومكتسبات المرأة في بلدانهن مضيفة أن هذا الحوار العالمي الهادف والبناء يترجم شعار إكسبو 2020 دبي" تواصل العقول وصنع المستقبل.

وأكدت حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة على أن يكون لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مشاركة متميزة في إكسبو 2020 دبي عبر مبادرات نوعية يتم بتنفيذها بالتعاون مع جناح المرأة ليكون لهذا الحدث العالمي تأثيره في تحقيق تقدم نوعي بملف التوازن بين الجنسين على الصعيد الدولي ضمن الرؤية الشاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم دورة استثنائية ستمثل علامة فارقة في تاريخ المعرض العريق الذي انطلق للمرة الأولى قبل 170 عاما مضت وبما يليق بمكانة دولة الإمارات كشريك في صنع المستقبل.

وأعربت عن اعتزازها بما وصلته الإمارات من مكانة عالمية متميزة في ملف المرأة والتوازن بين الجنسين وقالت: إن المجلس حالياً في مرحلة جني نتائج ما تم العمل عليه منذ تأسيسه قبل 6 سنوات بتعاون كافة الوزارات والجهات الاتحادية مع أهداف المجلس والشراكات العالمية التي عمل على بنائها" مشيرة في هذا الصدد إلى ارتقاء الإمارات إلى المرتبة الثامنة عشر عالميا والمركز الأول عربيا في "تقرير المساواة بين الجنسين 2020" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محققةً قفزة نوعية بمعدل 31 مركزا عالميا عما كانت عليه عام 2015 ومتجاوزة الفترة الزمنية المستهدفة للمجلس عند تأسيسه بالعمل على وصول الإمارات لقائمة أفضل 25 دولة في العالم ضمن نسخة عام 2021 بهذا التقرير كما جاءت في المركز الأول إقليمياً في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021" الذي يرصد الجهود الحكومية حول العالم لتمكين المرأة اقتصادياً عبر القوانين والسياسات والإجراءات إضافة إلى تحقيقها المركز الأول عربياً في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2021" للمنتدى الاقتصادي العالمي وارتقاء أدائها إلى المرتبة 72 عالمياً في المؤشر العام لهذا التقرير العالمي الهام متقدمةً 48 مركزا في عام واحد وتحقيقها المركز الأول عالميا في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير هي: التمثيل البرلماني للمرأة ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة النوع الإجتماعي عند الولادة ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي.

وأشادت سعادة منى المري بالجهود الحثيثة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم من أجل ترسيخ التوازن بين الجنسين بكافة القطاعات على مستوى الدولة وتوجيهات سموها بالعمل على الوصول لقائمة الدول الأولى عالميا بهذه المؤشرات تحقيقا لرؤوية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وما تتضمنه المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تمثل إطارا وطنيا شاملا ومتكاملا لتحقيق المشاريع التحولية الكبرى وتسريع المنجزات.

وأعربت عن اعتزازها بتوقيع المجلس مذكرة تفاهم مع مكتب إكسبو 2020 دبي لتمثيل المجلس ملف المرأة والتوازن بين الجنسين في هذا الحدث العالمي الهام كما سيكون بموجبها المظلة الرئيسية للفعاليات والأنشطة التي تخص هذا الملف الحيوي مؤكدةً أن إكسبو 2020 دبي يمثل مناسبة مثالية للتعريف بالتجربة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين على مدى الخمسين عاما الماضية وتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية صاحبة التجارب المميزة في السياسات الداعمة للنوع الاجتماعي وبما يسهم في الارتقاء بمرتبة الدولة في المؤشرات العالمية والوصول بها لقائمة الدول الرائدة في هذا المجال.

واستعرضت سعادة حنان أهلي خلال الاجتماع مستجدات أداء الدولة في التقارير العالمية وما حققته من إنجازات خلال السنوات الماضية والمبادرات التحسينية لتعزيز تنافسية الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم أفضل في تقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت إن فريق عمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سيعمل على إعداد خطة عمل لتحقيق ذلك ضمن جهوده الداعمة لبيانات المرأة بالتقارير العالمية الأخرى والتواصل بشأن منهجيات مؤشراتها والتعريف بإنجازات الدولة ومكتسبات المرأة على أرض الواقع.

وقدمت سعادة هدى الهاشمي عرضاً للنتائج الأولية لمؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2020 على مستوى الحكومة الاتحادية وفق إطار القياس المعتمد حاليا والذي يشتمل على 3 محاور رئيسية هي: صناعة القرار والتعليم والخبرة وبيئة العمل مع مقترحات بإضافة محاور أخرى سيتم دراستها في الفترة المقبلة ليشمل المؤشر نطاقاً أوسع في الدورات القادمة بحيث يتم تطبيقه على مستوى الحكومات المحلية وقطاعات أخرى إضافة لفئة القطاع المصرفي التي تم إضافتها في الدورة الماضية.

واستعرضت سعادة شمسة صالح خلال الاجتماع مجموعة المبادرات والأنشطة الرئيسية التي يشارك بها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في إكسبو 2020 دبي والتي شملت إلى الآن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب إكسبو 2020 دبي لتمثيل المجلس ملف المرأة والتوازن بين الجنسين في هذا الحدث العالمي الهام وأن يكون المظلة الرئيسية للفعاليات والأنشطة التي تخص هذا الملف الحيوي وإطلاق تقرير "التوازن لغدٍ أفضل" وتنظيم جلسة حوارية لمناقشة نتائجه ومحتوياته عقدت يوم 3 أكتوبر بمشاركة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة ومبادرة "الرؤية والمسيرة" التي يتم تنظيمها طوال فترة إقامة الحدث في جناح المرأة بمشاركة وزيرات وقرينات رؤساء دول وشخصيات نسائية عالمية ملهمة منها استضافة السيدة الأولى في جمهورية مقدونيا الشمالية الدكتورة إليزابيتا جيورجيفسكا قرينة رئيس مقدونيا الشمالية والتعاون في تنظيم جلسات مبادرة "مجلس المرأة العالمي" التي استضافت إلى الآن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية و معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ، إلى جانب وزراء ومسؤولين عالميين في قطاعات عدة.

وشارك المجلس في افتتاح جناح المرأة في هذا الحدث العالمي وعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين عالميين وممثلي منظمات دولية بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة في التوازن بين الجنسين والسياسات الداعمة للنوع الاجتماعي.

كما شارك المجلس في الحوار العالمي حول "المرأة والتقدم الوظيفي" الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارات إسبانيا والسويد وسلوفينيا والمفوضية العامة لإيطاليا في إكسبو 2020 دبي ونظم بالتعاون مع جناح أوزبكستان الوطني جلسة حوارية تحت عنوان "المرأة القيادية في تعزيز التوازن بين الجنسين" شاركت فيها معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة سعيدة ميرزيوييفا نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة لدعم وتطوير وسائل الإعلام الوطني عضو لجنة المساواة بين الجنسين نائب رئيس مؤسسة الفن والثقافة التابعة لوزارة الثقافة بجمهورية أوزبكستان ونظم جلسة حوارية عن "مستقبل المرأة في العمل البرلماني" بهدف تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على الرؤى والآفاق المستقبلية لمشاركتها في العمل البرلماني.

وتطرقت سعادة شمسة صالح إلى المشاريع القادمة للمجلس خلال النصف الثاني من فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي والتي تشمل إلى جانب استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع مسؤولين عالميين إطلاق "دليل أفضل الممارسات العالمية" الذي تم تطويره بالتعاون مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويتضمن مجموعة من الأدوات التمكينية للمرأة وترسيخ التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي ونماذج تشريعية عالمية وسياسات عملية ناجحة لكيفية تضمين منظور النوع الاجتماعي في الحكومات والقطاع الخاص وعبر المجتمعات إضافة تنظيم "منتدى التوازن بين الجنسين" وإطلاق مركز المعرفة للتوازن بين الجنسين" وكلاهما بالتعاون مع البنك الدولي مؤكدة أن هذه المبادرات العالمية للمجلس تأتي انطلاقا من التوجه العام لدولة الإمارات ونهجها التنموي العالمي وتبنيها والتزامها بأهداف التنمية المستدامة والعمل على تحقيقها عالميا.

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