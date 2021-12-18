حاكم أم القيوين يهنئ أمير قطر باليوم الوطنئ لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة إلى أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

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