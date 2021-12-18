محمد الشرقي ونهيان بن زايد يحضران أفراح العامري والمحرمي

المصدر: العين - وام

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حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سالم بن كردوس العامري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المرحوم مسلم بن عزيز المحرمي، وذلك بمنزل العائلة بمنطقة زاخر بمدينة العين.

وهنأ سموه العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

كما حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي حفل الاستقبال الذي أقامه حمد سالم بن كردوس العامري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المرحوم مسلم بن عزيز المحرمي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمنزل العائلة بمنطقة زاخر بمدينة العين، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان والشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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