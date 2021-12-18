هزاع بن زايد: ماجد الفطيم صاحب البصمة الكبيرة في مسيرة العمل الخيري والإنساني

المصدر: البيان

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نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رجل الأعمال ماجد الفطيم، مؤكداً سموه أن الراحل صاحب البصمة الكبيرة في مسيرة التنمية والنهوض والأيادي البيضاء في العمل الخيري والإنساني.

وقال سموه في حسابه على تويتر: أحرّ التعازي بوفاة ماجد الفطيم صاحب البصمة الكبيرة في مسيرة التنمية والنهوض والأيادي البيضاء في العمل الخيري والإنساني. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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