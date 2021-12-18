مجموعة الفطيم تنعى الفقيد

المصدر: دبي - البيان

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نعت مجموعة الفطيم رجل الأعمال ماجد الفطيم الذي وافته المنية، أمس.



وقالت المجموعة في بيان لها: «بمزيد من الحزن والأسى، ننعى إليكم ماجد محمد الفطيم، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر»، وأضافت: «لقد كان ماجد الفطيم رائد أعمال ذا رؤية بعيدة المدى قام بتوظيفها لقيادة مرحلة تحولية في مختلف مجالات الأعمال والاقتصاد على مستوى المنطقة بأسرها، فساهم عبر إنجازاته بإلهام العديد من الناس، لا سيما عشرات الآلاف من الموظفين في شركة ماجد الفطيم القابضة وشركاتها التابعة، والتي تأسست حول غاياته الجليّة ورؤيته السبّاقة التي لم تتزعزع».



وتابعت: «كان ماجد الفطيم يؤمن بالدور الحاسم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص المتينة ذات السمعة العالمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والإنسانية بشكل مستدام، فعمل دون كلل على تحويل هذه الغاية إلى حقيقة واقعة ينظر إليها كنموذج يقتدى به، ويبقى هذا الإرث الذي خلّفه الفقيد متجسداً في أعمال وقيم وثقافة شركة ماجد الفطيم، والتي ستستمر في إنشاء أعمال بارزة وعلامات تجارية مبتكرة ووجهات ومساحات متميزة ملؤها الإبداع، لتقوم من خلالها بنشر السعادة بين موظفيها وعملائها، ولا يسعنا إلا أن نتقدم إلى أسرة المغفور له بإذن الله ماجد الفطيم بخالص تعازينا ودعواتنا أن يتغمد الله الفقيد في واسع رحمته».

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