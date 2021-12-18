رجال أعمال: نموذج ملهم للشباب

المصدر: دبي - البيان

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نعى رجال أعمال المغفور له ماجد الفطيم مستذكرين مساهماته في دعم صناعة التجزئة في المنطقة واستثماراته في القطاعات الحيوية التي أثرت اقتصاد دبي كنموذج رائد ومميز لرجل الأعمال الجاد بالإضافة إلى بره، رحمه الله، ومساهماته في الأعمال الخيرية والإنسانية.



وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو العالمية» إن المغفور له بإذن الله ماجد الفطيم، «كان نموذجاً ملهماً لجميع مجتمع الأعمال. كما لعب دوراً محورياً في العديد من قطاعات الأعمال، وساهم خصوصاً في نمو وازدهار قطاع التجزئة في دولة الإمارات والمنطقة».





معايير





وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سامانا إن مجموعة ماجد الفطيم ارتقت إلى أعلى المراتب في الشركات متعددة القطاعات في الشرق الأوسط. لقد وضع المغفور له المعايير في تجارة التجزئة والعقارات والترفيه في دبي، والتي تساهم في نمو دبي، مضيفاً إن ماجد الفطيم كان رجل أعمال نموذجياً ومرشداً للعديد من رواد الأعمال الشباب، وخصوصاً الإماراتيين. دعمت مؤسساته التجارية آلاف الأشخاص بوظائف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



عمران الفاروق

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