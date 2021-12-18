مجموعة الفطيم أحدثت نقلة نوعية في قطاع التجزئة والتسوق

المصدر: دبي - بشار باغ

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«حلمي.. تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم» مقولة للراحل الكبير ماجد الفطيم جسّدها على أرض الواقع عبر إعادة ابتكار ملامح جديدة لقطاع التسوق والترفيه ليس في الإمارات فحسب، بل على مستوى المنطقة، فمنذ عام 1995، غيّر مؤسس مجموعة ماجد الفطيم، طريقة تسوّق الناس وتناولهم لطعامهم ولعبهم وسفرهم، كما غيّر أماكن عيشهم والخدمات التي يتلقونها التي تُسهّل حياتهم.



ويعتبر الراحل ماجد الفطيم قامة اقتصادية استثنائية عاصرت وأسهمت بمسيرة التنمية في دبي والإمارات، كما حرص - رحمه الله - على دعم الكوادر الإماراتية، حيث أعلنت مجموعة «ماجد الفطيم» في شهر سبتمبر الماضي، أنها ستقوم باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساهمة المجموعة في برنامج «نافس»، والذي أطلقته حكومة الإمارات الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد.



وابتكر ماجد الفطيم مشاريع ومعالم ذات شهرة إقليمية وعالمية، ففي عام 1995، افتتح «ديرة سيتي سنتر» كأول مركز متكامل للتسوق والترفيه والتسلية في الإمارات، وشهد المركز افتتاح هايبرماركت كارفور، بالإضافة إلى افتتاح «ماجيك بلانيت» أول مركز للترفيه العائلي في الإمارات.



طموحات إقليمية



وتجسيداً لطموحاته الإقليمية افتتح الراحل ماجد الفطيم عام 2001 أول هايبرماركت كارفور في مصر، بالإضافة إلى سيتي سنتر مسقط، أول مركز سيتي سنتر في عمان وذلك عام 2002، ومن ثم أسس عام 2003 شركة «ماجد الفطيم للأزياء».



وبحلول عام 2005، شهدت دبي افتتاح ماجد الفطيم لـ «مول الإمارات» كأول منتجع للتسوق ووجهة سياحية رائدة، إذ إنه مركز تسوق متعدد الطوابق يضم 545 متجراً محلياً وعالمياً، كما يضم أول منتجع داخلي مغلق للتزلج وأكبر حديقة ثلجية داخلية في العالم، بالإضافة إلى مجمع ڤوكس سينما وأكثر من 96 مطعماً ومقهى مختلفاً.



وفي 2016 أطلق ماجد الفطيم مشروع الموج كأول مجمع سكني متعدد الاستخدامات في سلطنة عُمان، وافتتاح عام 2009 «واهووو» الحديقة المائية في سيتي سنتر البحرين. ومن ثم افتتاح مول مصر عام 2017، وفي ذات العام افتتاح مشروع «تلال الغاف» المجمع السكني المتكامل في دبي، وشهد العام 2018 افتتاح ماجد الفطيم أول سينما VOX في المملكة العربية السعودية والكويت.



سجل العام 2019 العديد من الإنجازات التي حققها ماجد الفطيم، حيث افتتح أول سينما فوكس متعددة الشاشات بأربع شاشات في الرياض، كما أطلق كارفور لسلسلة متاجر «كارفور ماركت» في عمان وقام بافتتاح «ماي سيتي سنتر مصدر»، وهو المركز التجاري الأكثر استدامةً في أبوظبي، بالإضافة إلى افتتاح سيتي سنتر صحار وتدشين أول متجر كارفور في أوغندا.



وفي 2020، قامت مجموعة ماجد الفطيم بإطلاق سلسلة متاجر «كارفور» في أوزبكستان، كما أطلقت مركزاً للتسوق الإلكتروني عبر كارفور، وافتتحت عام 2021 مول عمان الوجهة الأكبر للتسوق في السلطنة.



قطاعات حيوية



تعمل مجموعة ماجد الفطيم في مجموعة من القطاعات الحيوية، وتقدم علاماتها التجارية ووجهاتها ومساحاتها خدمات استثنائية في أكثر من 12 بلداً وفي أكثر من 12 مجالاً متنوعاً.



وتأتي مراكز التسوق في مقدمة قطاعات المجموعة، فلأكثر من عقدين من الزمن، أعاد الراحل ماجد الفطيم تعريف وظيفة وتصميم مراكز التسوق من خلال التركيز على نشاطات الناس الذين يزورونها كل يوم، وليس على المباني أو البائعين فقط، وتدير المجموعة حالياً 27 مركز تسوّق.



وتحتل مجموعة ماجد الفطيم مكانة رائدة في مجال البيع المتكامل بالتجزئة عبر مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث أصبحت الشريك المفضّل للمتاجر الكبرى العالمية وللعلامات التجارية الأرقى في عالم الموضة والأزياء. وقد أصبحت ماجد الفطيم اليوم صاحبة الامتياز الحصري لسلسلة متاجر كارفور، ثاني أكبر سلسلة متاجر كبرى في العالم والتي تضم 300 فرع عبر 16 بلداً. كما تتمتع ماجد الفطيم بشراكة حصرية لتشغيل وإدارة متاجرها المعتمدة.

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