محمد بن راشد ومحمد بن زايد: ماجد الفطيم صاحب عطاء للوطن ومن رموز العمل الخيري

المصدر: دبي- البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الأعمال ماجد الفطيم الذي وافته المنية، أمس، مشيراً سموه إلى أن الفقيد أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها وصاحب عطاء للوطن.



وقال سموه في تغريدة عبر«تويتر»: «رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.. وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن… رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين».

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