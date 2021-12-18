مجموعة ماجد الفطيم..بوابة العلامات العالمية لأسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة ماجد الفطيم شراكات حصرية مع أكثر من 100 علامة تجارية في مجال الموضة والأزياء والبيع بالتجزئة لجلب آخر صيحات الموضة إلى المنطقة.



وبأدائها الاستثنائي طوال تاريخها، حرص المغفور له ماجد الفطيم، عقد الشراكات وإطلاق اتفاقيات التعاون مع أكبر العلامات التجارية الأكبر والأشهر في العالم واستقطابها للعمل والمنافسة في أسواق المنطقة للوصول إلى المكانة الأمثل لكل علامة تجارية ضمن محفظة المجموعة الاستثمارية والارتقاء بتجربة التسوق إقليمياً عبر تمكين المستهلكين بالتعامل مع أرقي الماركات وأشهر العلامات التجارية على مستوى العالم في كافة القطاعات الاستهلاكية.



كما تعمل المجموعة في قطاع الفنادق،حيث تُدار مجموعة الفنادق الرائعة التي تملكها ماجد الفطيم من قبل باقة من العلامات التجارية الفندقية العالمية الشهيرة المتخصصة، مثل شيراتون وكمبينسكي وبولمان على سبيل المثال لا الحصر.



وصُممت الفنادق لتكون مدمجة بمراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، وهكذا توفر لنزلائها أفضل ضيافة وأعلى مستوى من الراحة والوصول المباشر إلى تجارب رائعة في التسوّق والترفيه.



وتشمل قطاعات المجموعة أيضاً قطاع صالات السينما والترفيه والطاقة وإدارة المرافق وإدارة المشاريع.

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