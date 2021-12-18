«نظفوا الإمارات» تجمع 1.5 طن نفايات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حطت قافلة حملة «نظفوا الإمارات» لمجموعة عمل الإمارات للبيئة التي نظمتها المجموعة تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة رحالها في إمارة رأس الخيمة، معلنة انتهاء الدورة العشرين من الحملة الوطنية الأكثر شعبية في الدولة، والتي عرفت مشاركة أكثر من 8.150 شخصاً، تمكنوا من جمع 30 طناً من النفايات، بعد أن غطوا مساحة وصلت إلى 35 كيلو متراً في مختلف إمارات الدولة.



أقيمت الحملة في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة الخدمات العامة بمشاركة أكثر من 450 مشاركاً، تمكنوا من جمع 1.5 طن من النفايات.



وسلطت حبيبة المرعشي، المؤسسة ورئيسة المجموعة الضوء في كلمتها خلال مراسيم الافتتاح على الإنجاز الذي حققته الحملة انطلاقاً من عام 2002، قائلة: «الرحلة مستمرة منذ 20 عاماً. وتحمل رسالة مفادها أن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع. تمكنت حملة التنظيف من الاحتفال بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من خلال تكريم رؤيته وشغفه بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة خضراء ومستدامة، ونؤكد أننا في مجموعة عمل الإمارات للبيئة ممتنون للغاية للقيادة الحكيمة لبلدنا، والتي وفرت بيئة فريدة وآمنة وصحية للجميع».



وقال المهندس أحمد محمد الحمادي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة «إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في حملة المحافظة على نظافة منطقة المزرع بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة في حملتهم الوطنية، والتي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة والمحافظة على النظافة في مجتمعنا. حيث تحرص دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة دوماً وبتوجيهات من رئيس الدائرة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي على المحافظة على البيئة من خلال تنظيم والمشاركة بحملات التوعية التي تهدف إلى نشر الوعي الإيجابي بأهمية المحافظة على البيئة وضرورة رمي المخلفات في أماكنها الصحيحة والمحافظة على المرافق العامة».



تجدر الإشارة إلى أهمية نسبة وعي الأفراد بمفهوم الاستدامة وكيفية المحافظة عليها بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمحافظة على الأرض نظيفة خالية من أي ملوثات ممكن أن تضر البيئة وتضر مواردها الطبيعية التي وهبنا الله إياها لاستمرارية الحياة البشرية وديمومتها واستدامتها لتبقى إمارتنا جميلة خضراء نحو رأس الخيمة مستدامة.

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