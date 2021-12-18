«بيئة الشارقة» تُطلق حملة توعوية لمرتادي المناطق البرية

المصدر: الشارقة-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، مبادرة الحملة التوعوية لمرتادي المناطق البرية، على امتداد شارع الرحمانية عند مخرج التقاطع الخامس، بين الخامسة عصراً والثامنة مساءً، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وشركة «بيئة»، ومجلس ضاحية الرحمانية، والفرق التطوعية عن طريق المنصة التطوعية.



وجاء إطلاق المبادرة بحضور هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة، وعبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وأحمد عبدالله المطروشي، رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، ومريم القصير مديرة إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة وفرق العمل المرافقة لهم ومن الجهات الأخرى المتعاونة.







برنامج شامل للمبادرة



وتضمن برنامج المبادرة حملة تنظيف وآلية التخلص من فحم الشواء ونصائح توعوية، بالإضافة إلى توزيع صناديق توعوية مخصصة للمرتادين والتي تحتوي على كافة المعلومات والقوانين المهمة لهم، ولاقت الحملة تفاعل واستحسان المشاركين والحضور.







الارتقاء بالوعي



وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:«نحرص دائماً على تنظيم وتنفيذ حملات توعوية وحملات تنظيف المناطق البرية، لما لها من دور في الارتقاء بالوعي البيئي المجتمعي، وأهمية وضرورة الحفاظ على المناطق البرية نظيفة وغير ملوثة أو مشوهة، حيث تأتي جهود الهيئة وأجندتها واستراتيجيتها استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بخصوص البيئة، بما فيها حمايتها وصونها ونظافتها واستدامتها، وقرارات المجلس التنفيذي بشأن منع التدهور البيئي، والتزاماً بها».



ولفتت إلى أن القانون أساساً يحظر ممارسة الأنشطة المخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لحماية البيئة، والتي من شأنها الإضرار بالنظام الطبيعي لبيئات المناطق البرية والتسبب في تدهورها، والتأثير السلبي على مرتادي المناطق البرية وسكان تلك المناطق.







الحفاظ على المناطق البرية



وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في توعية مرتادي المناطق البرية بأهمية الحفاظ على المناطق البرية وصون جماليتها، وتوعيتهم وتعريفهم بمخاطر السلوكيات السلبية في كيفية التخلص من فحم الشواء وأثرها على البيئة البرية، وتوعية مرتادي المناطق البرية بالسلوكيات الإيجابية للحفاظ على الغطاء النباتي من التدهور البيئي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمرتادي المناطق البرية للاستمتاع بالطبيعة بعيداً عن الملوثات أو أضرار بيئية.







خطة مدروسة وتجاوب فعال



وتأتي حملات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة التوعوية وفقاً لخطة مدروسة وذات أهداف واضحة، تؤشر إلى أهمية ومكانة المناطق البرية وضرورة الحفاظ عليها وحمايتها من أي أذى أو تشوه، وتنفذ فرق الهيئة حملات توعية متعددة على مدار العام، تؤكد من خلالها على أهمية الحفاظ على البيئة وتركها نظيفة، كما أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل الزوار والسكان مع حملات التوعية، ما يؤشر على مدى حرص الجمهور من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز