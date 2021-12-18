دبي تنظم فعاليات متنوعة احتفالاً باليوم الوطني القطري

المصدر: دبي - وام

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تنظم إمارة دبي مجموعة متنوعة من الفعاليات العائلية والعروض الترويجية الكبرى احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.



وتسلط الاحتفالات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على روابط الأخوة القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: مع عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى في أنحاء مختلفة من العالم نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين القطريين إلى دبي ومشاركتهم الاحتفال بيومهم الوطني السعيد، حيث ننتهز الفرصة لرفع أسمى التهاني والتبريكات لدولة قطر حكومة وشعباً بهذه المناسبة السعيدة، فهذا اليوم يجسد حدثاً مهماً في تاريخ دولة قطر الشقيقة التي تجمعنا بها العديد من الروابط والقيم والعادات والتقاليد والمصير الواحد ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.. مشيراً إلى أن الاحتفالات التي سيجري تنظيمها في مختلف أنحاء دبي سوف تسلط الضوء على مدى التطور الذي وصلت إليه دولة قطر.



وتبرز مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الأنشطة والعروض الترويجية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة والمتضمنة إضاءة برواز دبي اليوم 18 ديسمبر بألوان العلم القطري، فيما ترحب عجلة «عين دبي» أحدث الوجهات الترفيهية على جزيرة «بلوواترز» خلال هذه الفترة بالزوار من دولة قطر وسكان دبي وزوارها من خلال عروض ضوئية تُقام احتفالاً بهذه المناسبة.



كما يحتفل مطار دبي الدولي باليوم الوطني القطري من خلال الرسائل الاحتفالية والأعلام على شاشات المطار، كما سيتم الترحيب بالقادمين من قبل فرقة الحربية، بالإضافة إلى تزيين مراقبة الجوازات بالأعلام.



وتقدم المراكز التجارية وعدد من الفنادق عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى على منتجاتها المتعددة في مختلف أنحاء دبي لمن يرغبون في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر بصحبة عائلاتهم.

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