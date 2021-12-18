منطاد قطر مبادرة شبابية إماراتية تدعم البيت الخليجي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق منطاد الإمارات منطاداً جديداً متوجاً بصورة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة للإعلان عن بدء انطلاق جولته العالمية خلال 2022 ليحلق في جميع دول العالم منطلقاً من سماء الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني القطري.



وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات: إن إطلاق منطاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة يأتي ضمن النهج المستمر للتقدير المتواصل الذي تقدمه قيادة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مد جسور التواصل بين شعبي دولة الإمارات ودولة قطر وتجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخــة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة.



وأضاف المنصوري إن منطاد أمير دولة قطر سوف يشارك ويحلق في الوطن العربي ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكل من استراليا واليابان ليحمل من خلالها رسالة الوحدة الأخوية بين شعبي دولة قطر ودولة الإمارات وسعي البلدين في المضي قدماً إلى ما فيه خير البلدين والأمة العربية والإسلامية في شتى المجالات.



وأشار المنصوري إلى أن الفريق وقع عدداً من الاتفاقيات الفنية مع شركات عالمية في مجال التصوير الجوي والفوتوغرافي والتي سوف تنقل وتصور الطيران والتحليق في عدد من مناطق العالم مباشرة، وتزويد منطاد أمير دولة قطر بأحدث التقنيات العالمية في الاتصال ومتطلبات الأمن والسلامة الفنية خلال جولاته العالمية.

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