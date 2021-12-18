9.2 مليارات تجارة الإمارات الخارجية مع قطر في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع قطر نحو 9 مليارات و222 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.



وبحسب الإحصائيات، توزعت التجارة بواقع 4.06 مليارات درهم واردات و5.16 مليارات درهم إجمالي صادرات شملت الصادرات الوطنية وإعادة التصدير.



وبلغ وزن التجارة الخارجية للإمارات وقطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2.08 مليون طن تشمل 1.85 مليون طن للواردات و232.5 ألف طن لإجمالي الصادرات شاملة الصادرات الوطنية وإعادة التصدير.





أبرز الصادرات





وجاءت أهم 3 سلع تم تصديرها إلى قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري الذهب الخام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، وثانياً أسلاك من نحاس، وثالثاً حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، فيما كان أهم 3 سلع تم استيرادها من قطر خلال الفترة ذاتها، زيوت نفط متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، وثانياً مركبات كيميائية من ميثيل، وثالثاً الذهب الخام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، بينما على صعيد أهم 3 سلع تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى قطر فجاءت أجهزة الهاتف وأجهزة أخرى للاتصال في الشبكات في المرتبة الأولى وثانياً ذهب خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق، وثالثاً حلي ومجوهرات وأجزاؤه من معادن ثمينة.



في سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد أن رصيد الاستثمار الإماراتي في قطر وصل إلى 29 مليار درهم حتى العام 2016، وذلك في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة وإنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.





قائمة الشركات





وضمت أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في قطر كلاً من الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وجلوبال فارما وداماك العقارية ودبي للاستثمار وأسمنت الاتحاد والإمارات العالمية للألمنيوم والإنشاءات البترولية الوطنية والجابر للنقل والحمولات الثقيلة والحبتور للمشاريع الهندسية والخليج للصناعات الدوائية (جلفار) والغرير العربية لهندسة الإنشاءات والغيث للتوريد وخدمات حقول النفط المحدودة والمسعود برغوم والمسعود للتوريد والخدمات البترولية وأبوظبي للاستثمار ودانة غاز ودوكاب ودولفين للطاقة وصحاري ومبادلة ومجموعة كانو ومجموعة ماجد الفطيم.



ووفق بيانات «الاقتصادي»، فإن رصيد الاستثمار القطري الداخل للإمارات بلغ نحو 4.26 مليارات درهم حتى عام 2016، ووصل عدد العلامات التجارية القطرية المسجلة في الدولة نحو 1475 علامة و8 وكالات تجارية، وذلك حتى عام 2019.

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