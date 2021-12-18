الإمارات وقطر.. علاقات أخوية متينة مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي

المصدر: أبوظبي - وام

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تحتفي الإمارات اليوم باليوم الوطني لدولة دولة قطر الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخــة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة.



ويأتي الاحتفال تحت شعار «الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير»، حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، والتي تتضمن إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري، ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية، إلى جانب تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.



وتربط الإمارات وقطر علاقات أخوية متينة، تحت مظلة مجلس التعاون لـدول الخليـج العربيـة، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، والذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على العديد من القطاعات المختلفة، لا سيما المجالات الاقتصادية والثقافية والإبداعية المختلفة.



ويمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما ينعكس تعظيم التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات على رخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، ويدفع قدماً عجلة العمل الخليجي والعربي المشترك.



وعلى المستوى الاقتصادي بلغ حجم إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021، قرابة 4.7 مليارات درهم.



وتعكس المشاركة القطرية المتميزة في إكسبو 2020 دبي، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، حيث يسلط الجناح القطري في الحدث العالمي الضوء على إنجازات قطر في مختلف المجالات، ويعرض المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها وفقاً لـ«الرؤية الوطنية 2030»، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة «قطر 2022».



ويقع «جناح قطر» داخل منطقة «الاستدامة» في إكسبو 2020 دبي بجوار الملتقى الجنوبي الغربي لجناح الاستدامة، في حين تبلغ مساحته حوالي 920 متراً مربعاً، أما إجمالي المساحة المبنية فيبلغ حوالي 620 متراً مربعاً.

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