عبر وسم «ومضات قيادية».. محمد بن راشد: دبي هي العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ما أنجزته دبي تطلعات تم التخطيط لها وإطلاقها بعد دراسة وافية، مشيراً سموه إلى أن شعارنا الذي كان دبي مدينة العالم، سيصبح دبي هي العالم.



وقال سموه مخاطباً أبناء الوطن عبر وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»: «هناك من يعتقد أن ما أنجزناه عبارة عن أحلام لم يكن من الممكن تخيلها، وأنا أقول إن ما أنجزناه تطلعات خططنا لها وأطلقناها بعد دراسة وافية، وأقول لهم إن شعارنا الذي كان دبي مدينة العالم سيصبح دبي هي العالم».



ورسخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكانة عالمية تحتذى في الإرادة والإدارة، وحقق إنجازات أدهشت العالم، وارتكز النهج الفريد لسموه على استراتيجية أساسها بناء الإنسان وصناعة قادة الغد، حتى أصبح فكر سموه نموذجاً رائداً على المستويين العربي والعالمي، وبات نهج سموه منارة تستقى منها مفاتيح الوصول إلى المراكز الأولى في شتى المجالات.

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