سفارتنا في الخرطوم تنظم دورة تدريبية للنساء في السياحة والضيافة

المصدر: الخرطوم - وام

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نظمت سفارة الدولة لدى الخرطوم دورة تدريبية افتراضية للنساء والفتيات في مجال السياحة وخدمات الضيافة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة.



وشارك في الدورة - التي عقدت في فندق السلام بالخرطوم - عدد من النساء والفتيات وتضمنت جلستين حملت الأولى عنوان «صناعة الضيافة كواحد من أكثر المشاريع ريادة في العالم»، بينما تناولت الجلسة الثانية «مفهوم الضيافة وقدرتها على التعامل مع عدة ثقافات في مكان واحد».



وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان في كلمة له: إن هذه المبادرة تأتي بهدف بناء القدرات البشرية والمؤسسية بالإضافة إلى الإسهام في تبادل المعرفة بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل على دعم وتمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول عبر سلسلة من المبادرات والبرامج، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.



وأشادت المشاركات في الدورة التدريبية بالمعلومات القيمة، التي تعد إضافة لمهنتهن في عالم السياحة والفندقة، مع الثناء على سفارة دولة الإمارات التي ظلت تقدم العديد من المبادرات الثقافية والاجتماعية التي تستهدف دعم النساء والفتيات في السودان.



وفي الختام سلم الجنيبي المتدربات الشهادات المعتمدة من أكاديمية الإمارات، وتم تكريم إدارة فندق السلام تقديراً لتعاونه مع السفارة في أنشطتها المختلفة.

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