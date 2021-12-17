طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وموج البحر في الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 02:19 والجزر الأول عند الساعة 19:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:06 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الاول عند الساعة 15:13 والجزر الثاني عند الساعة 03:54 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 75 25

دبي 27 20 70 30

الشارقة 27 15 75 30

عجمان 28 19 80 35

أم القيوين 28 16 60 30

رأس الخيمة 26 15 80 40

الفجيرة 25 19 65 45

العين 26 20 70 30

ليوا 27 14 80 25

الرويس 28 18 70 45

السلع 27 15 85 30

دلما 27 22 75 35

طنب الكبرى 26 21 65 40

طنب الصغرى 26 21 65 40

أبو موسى 26 21 65 40

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