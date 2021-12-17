آخر قرارات ماجد الفطيم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي اليوم رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم بعد رحلة عطاء ممتدة.

وكان آخر قرارات الراحل توظيف 3000 مواطن حيث أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

وجاء قرار توظيف 3000 مواطن في إطار مساهمة "ماجد الفطيم" في برنامج "نافس" والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، حيث أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية، وتماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد.

وجاءت هذه المبادرة من شركة "ماجد الفطيم" بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج "نافس" خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز