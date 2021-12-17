من هو رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

المصدر: البيان

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توفى اليوم "الجمعة"رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، بعد مسيرة حافلة من العطاء.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين."

ماجد الفطيم

ويُعد ماجد الفطيم أحد أهم رواد الأعمال الذين عاصروا نهضة الإمارات، حيث نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية حيث كان يعمل والده وعمه في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وماجد الفطيم هو مؤسس مجموعة «ماجد الفطيم» المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وذلك في العام 1992.

وعمل ماجد الفطيم على تغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق «أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم». وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف.

وتمتلك وتدير شركة «ماجد الفطيم» 27 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، «مول الإمارات»، و«مول مصر»، ومراكز «سيتي سنتر»، ومراكز التسوق المجتمعية «ماي سيتي سنتر».

كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لـ «كارفور» في أكثر من 30 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتدير «ماجد الفطيم» أكثر من 350 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما صنفته «فوربس الشرق الأوسط» في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأثرياء العرب للعام 2021.

آخر قراراته

وكان آخر قرارات الراحل توظيف 3000 مواطن حيث أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ، اعتزامها توسيع نطاق برنامجها لتنمية واستقطاب المواهب الإماراتية بهدف توفير المزيد من الفرص المهنية لمواطني الدولة عبر قطاعاتها المتعددة في دولة الإمارات وخارجها.

وجاء قرار توظيف 3000 مواطن في إطار مساهمة "ماجد الفطيم" في برنامج "نافس" والذي أطلقته حكومة الإمارات، حيث أعلنت الشركة التزامها ومشاركتها في تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تركز على تطوير التقدم المهني للكوادر الوطنية، وتماشياً مع أهداف برنامج "نافس" الذي يدعو مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى المساهمة عملياً في تعزيز وتنمية القوى العاملة الوطنية على المدى البعيد.

وجاءت هذه المبادرة من شركة "ماجد الفطيم" بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، كما تعد الشراكة مع برنامج "نافس" خطوة حاسمة لمؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مساهمتها في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات.

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