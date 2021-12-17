وفاة ماجد الفطيم أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات

المصدر: البيان

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انتقل إلى جوار ربه اليوم "الجمعة" رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، بعد مسيرة حافلة من العطاء.

و نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه: رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين.

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