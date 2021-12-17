رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في وفاة الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الديوان الملكي الهاشمي السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

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