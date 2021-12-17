بالمبادرات والبرامج العملية.. الإمارات تعزز الحضور العالمي لـ "لغة الضاد"

المصدر: وام

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عززت دولة الإمارات مستوى حماية اللغة العربية وتطويرها بمجموعة من المبادرات والبرامج العملية التي أعادت للغة الضاد مكانتها المستحقة بين لغات العالم وأثبتت قدرتها على مواكبة موجات التحديث في العصر الراهن.

وتحتفي الإمارات غدا باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، وفي سجلها مسيرة حافلة بالإنجازات التي أسهمت في المحافظة على اللغة العربية والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات وتكريس مكانتها في المجتمع المحلي وعلى النطاق العالمي.

وتشكل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعنايته باللغة العربية جوهر المبادرات والجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات منذ فترة طويلة للحفاظ على اللغة العربية، وقد شكلت هذه الرؤية خارطة الطريق التي سارت عليها كافة المؤسسات ذات الصلة في مهمة النهوض باللغة العربية وحمايتها.

ويعتبر ميثاق اللغة العربية، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أبريل 2012، علامة فارقة في مسيرة الإمارات وجهودها لحماية اللغة العربية نظرا لحزمة المبادرات القيمة والعملية التي تضمنها، بهدف تعزيز حضور "لغة الضاد" في كل المجالات الحياتية.

وفي عام 2012 أيضا أعلن سموه تأسيس المجلس الاستشاري للغة العربية، كما أطلق سموه حزمة من المبادرات التحفيزية لتعزيز مكانة اللغة العربية ومنها تأسيس لجنة تحديث تعليم اللغة العربية، والتي تتكون من خبراء تربويين وأكاديميين يقدمون اقتراحات لأساليب تعليمية جديدة لمناهج تعليم اللغة العربية، وتدشين معجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، ومبادرة تحدي القراءة العربي، ومبادرة الوسم "بالعربي" وغيرها.

وتضمنت المبادرات أيضا، إنشاء كلية للترجمة ضمن مظلة كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، وتأسيس معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وفي إنجاز غير مسبوق أعلنت منصة "مدرسة" التعليمية الرقمية التي تندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور التعليم عن إنجاز 1000 درس للغة العربية بالفيديو وتحقيق 14 مليون مشاهدة خلال عام من تعهدها بتوفير المحتوى النوعي في متناول الطلاب العرب قبل نهاية 2020.

ويأتي اليوم العالمي للغة العربية هذ العام تزامنا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المجلدات الـ 17 الأولى من "المعجم التاريخي للغة العربية"، وهو المشروع اللغوي الكبير الذي يرعاه صاحب السمو حاكم الشارقة، ويؤرّخُ للمرة الأولى لمفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً ماضية.

وتم تخصيص موقع إلكتروني وتطبيق ذكي للمعجم التاريخي للغة العربية يستطيع كل باحث في موقعه أن يطلع على ما أنجز في هذا المعجم، ويبحث عن الكلمات والنّصوصِ التي يريد، كما تم تخصيص تطبيق إلكتروني للمعجم التاريخي بحيث يكوُ في متناول أصحاب الهواتف الذكية واللوحاتِ الرقمية.

من جهتها تمثل جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة حلقة الاتصال بين جميع المؤسسات والهيئات وملتقى الأفراد، لتثير الاهتمام بقضايا اللغة العربية، إذ تقدم مجموعة من الخدمات بهدف حماية اللغة العربية مثل تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة باللغة العربية، ودعم الأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات داخل الدولة وخارجها، وصولا إلى تعليم مهارات اللغة والأدب من شعر ونثر وكتابة أدبية وصحفية للناطقين بالعربية.

وتعد اللغة العربية من أكثر اللغات تحدثا ضمن مجموعة اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، حيث يتحدث بها أكثر من 422 مليون نسمة، يتوزعون بشكل أساسي في الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الجغرافية المجاور وتنظم الأمم المتحدة غدا في إكسبو 2020 دبي فعاليات احتفالية باللغة العربية وجمالها وقيمتها، وتسلط الفعاليات الضوء على أهمية صون تراث اللغة العربية ودعم استخدامها في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية العالمية.

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