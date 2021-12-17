انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض في دبي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر الإماراتي لعلم الأمراض 2021 المرتبط بأمراض الأنسجة والخلايا وفروعها وتخصصاتها المتعددة في الفترة الواقعة ما بين 16 إلى 18 ديسمبر 2021 في أوتيل سوفيتل أوبليسك دبي، بحضور 300 طبيب من المتخصصين بعلم الأمراض وأكثر من 30 من الخبراء الدوليين والإقليميين بدعم كل من جمعية الإمارات الطبية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، وجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية ودبي للسياحة.

وقالت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات ورئيسة شعبة علم الأمراض في جمعية الإمارات، إن تنظيم هذا المؤتمر العالمي قام بالتعاون مع المختبرات الأمريكية التابعة لمستشفى Mayo Clinic حيث سيعرض المحاضرون فيه أحدث التطورات في مجال علم الأمراض، وسيتم في بدايته عقد ورشتي عمل تركز إحداهما على موضوع متزايد الأهمية وهو علم الأمراض الجزيئي والأخرى على مواضيع أمراض الجهاز الهضمي والتقنيات الرقمية المستحدثة في علم الأمراض، كما سيكون هنالك جلسات علمية مكثفة تغطي كافة الموضوعات المستجدة في أمراض الأنسجة والخلايا.

وقال الدكتور آرون هان نائب رئيس شعبة علم الأمراض في جمعية الإمارات الطبية وعضو اللجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر، إن هذا الحدث العلمي الكبير سيساعد على تزويد الاختصاصيين والاستشاريين المحليين بمعلومات جديدة وواسعة عن نتائج الأبحاث الحديثة والتقنيات المستحدثة وتزويدهم بمنصات متعددة لتبادل المعرفة وسيعرّفهم بأفضل الممارسات في كافة فروع أمراض الأنسجة والخلايا، كما سيساعدهم على الدخول والانضمام إلى الشبكات المهنية المتخصصة في مجال علم الأمراض.

وأكد الدكتور حسن حطيط أمين عام شعبة علم الأمراض في جمعية الإمارات الطبية وعضو اللجنة المنظمة واللجنة العلمية للمؤتمر، أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من التحاور والتفاعل والتلاقي بين الحاضرين والمحاضرين، خاصة في المواضيع التي تتناول التقنيات الحديثة والمستقبلية، حيث سيرافق برنامج المؤتمر تقديم الأوراق العلمية والأبحاث المتخصصة في كافة المجالات التشخيصية.

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