28 مليون درهم صادرات عجمان للبحرين

المصدر: عجمان- (البيان)

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان عن أن حجم الصادرات مع دولة البحرين الشقيقة بلغ 28 مليون درهم، وهناك 98 مستثمراً بحرينياً في الإمارة.

وبمناسبة اليوم الوطني البحريني، هنّأ عبدالله الحمراني مدير عام الدائرة البحرين قيادةً وشعباً. وقال: نُبارك بقلوب مُحبّة من الإمارات للشعب البحريني، بيومها الوطني الخمسين، فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم في عزّ وفخر ونماء، زادكم الله تطوّرًا وحداثة.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في تحقيق رؤية القيادة لاقتصاد تنافسي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار بحلول عام 2021. قال إن من أهدافنا السعي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة لتحقيق أرقى مستويات التنافسية والريادية على الأصعدة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية لذلك نسعى دائماً إلى تحقيق التميز وجذب الاستثمار من خلال تحفيز المستثمرين ودعمهم بالمحفزات الاقتصادية ومنها التملك الحر 100% للأجانب وفتح ما يزيد عن 1000 نشاط لهذه الرخص.

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