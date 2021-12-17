حمدان بن زايد: تجمعنا علاقات أخوية وروابط تاريخية مشتركة

المصدر: دبي البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، للبحرين والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «كل عام والبحرين بخير وفي تقدم وازدهار بمناسبة اليوم الوطني الـ 50، تجمعنا علاقات أخوية وروابط تاريخية مشتركة، نسأل المولى عز وجل أن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، ومواصلة مسيرتها ونهضتها الشاملة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز