الشيخة فاطمة تهنئ حرم ملك البحرين باليوم الوطني الـ50 للمملكة

المصدر: أبوظبي - وام

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بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برسالة تهنئة إلى حرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، حفظه الله، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين الشقيقة.

وفيما يلي نص الرسالة: بعميق التقدير والاعتزاز، يُسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات إلى جلالتكم بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين الشقيقة، الذي يواكب الازدهار والنجاحات والإنجازات الحضارية العظيمة، التي تشهدها المملكة وتحققها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية وعلى جميع الأصعدة، في ظل القيادة الحكيمة لمقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين «حفظه الله ورعاه».

«وننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، لنؤكد اعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمشاركة مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الخمسين، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية والتاريخية، التي ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول والشعوب العربية، وتقديراً لمسيرتها المباركة، التي حققت للشعب البحريني الشقيق النمو والتقدم والازدهار والأمن والأمان، بفضل الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة وجهودها الرائدة في بناء مجتمع أكثر رخاءً وتطوراً».

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