«أجمل شتاء في العالم».. حملة محورها الإنسان

المصدر: دبي- البيان

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تحتفي نسخة هذا العام من حملة «أجمل شتاء في العالم» بالعنصر الإنساني«الذي يشكل العامل الأول والأبرز والأهم في تكريس مكانة أية دولة كوجهة سياحية عالمية منشودة ومطلوبة، وهو ما تجسده مستويات الأمان في الدولة، والتي تعد بين الأعلى في العالم، فضلاً عن مشاعر الأخوة والترحاب وقيم التسامح والشمول واحترام التعددية والتنوع، التي يحس بها كل من يزور الإمارات، بدءاً من المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ووصولاً إلى تعامل الإنسان العادي في الشارع، وحسن الاستقبال الذي يُشعر كل سائح بالطمأنينة والسعادة كونه موضع ترحيب حيثما حل، وفي أي مكان من الدولة.

توسع عالمي



وتتوسع حملة»أجمل شتاء في العالم" هذا العام لتشمل مستويين محلياً وعالمياً، وتقدم أهم الوجهات السياحية والترفيهية في الدولة، وتعرّف الجمهور المحلي والعالمي بطبيعتها وثقافتها وتراثها وتاريخها وعمرانها ومعالمها، وتبرز تميّز التجربة السياحية في كل إمارة من إمارات الدولة.

ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة التي تروج لها الحملة هي أنشطة مناسبة للعائلات.

صفاء الجو فرصة



ويعد صفاء الجو وروعته في هذه الفترة في الإمارات فرصة، للتعرف إلى المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى أنحاء الدولة، من شمالها إلى جنوبها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم الفريدة، التي تمتاز بها كل إمارة من إماراتها، أي أنها الوقت المناسب لقضاء وقت عائلي بامتياز، حيث تستطيع الأسرة ممارسة الأنشطة والفعاليات والرياضات المثيرة والممتعة، التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق، بعيداً عن الأماكن المغلقة، كالرياضات المائية والرياضات الهوائية، والتنزّه في أحضان الطبيعة، التي تكتسي الخضرة، والركض وركوب الدراجات الهوائية والدراجات الجبلية، والتخييم، وتنظيم رحلات السفاري في الصحراء، وارتياد الشواطئ، وغيرها من الأنشطة والرياضات، التي تنطوي على متعة الاستكشاف والمغامرة.

استثمار سياحي



وتأتي الحملة في عامها الثاني لتعزيز حركة الاستثمار السياحي، بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لمواصلة بناء القدرات في هذا القطاع الحيوي وتنظيمه وترسيخ الهوية السياحية الإماراتية الموحدة كجزء من الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية المرنة والمتجدد.

وتسهم الحملة في دعم الهوية السياحية الموحدة للدولة، كما تعرّف كافة فئات مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين بأجمل معالم الدولة، ووجهاتها السياحية والتاريخية والتراثية والطبيعية الجذابة وخياراتها، وتضاريسها المتنوعة من شواطئ وجبال وأودية وصحارى ومحميات الطبيعية.

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