مطار الشارقة يشارك البحرينيين يومهم الوطني الخمسين

المصدر: الشارقة- البيان

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شارك مطار الشارقة احتفالات المسافرين القادمين من مملكة البحرين احتفالاتهم باليوم الوطني الخمسين، بتوزيع الهدايا والحلويات عليهم، إلى جانب رفع أعلام الإمارات والبحرين.

وحرص موظفو مطار الشارقة على الترحيب بالمسافرين البحرينيين، وتهنئتهم بهذه المناسبة الوطنية، متمنين للبحرين، حكومة وشعباً، دوام التقدم والرخاء والازدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات.

وأشاد المسافرون القادمون من مملكة البحرين، بمستوى الخدمات المقدمة في مطار الشارقة، وعبّروا عن سعادتهم بهذه المبادرة.

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