دبي تشارك الأشقاء في البحرين الاحتفال باليوم الوطني الخمسين بفعاليات وعروض خاصة

المصدر: دبي- البيان

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تحتفل دبي باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين، بمجموعة رائعة من الفعاليات العائلية، والعروض الترويجية، والاحتفالات الاستثنائية. ويتم الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين في 16 و17 ديسمبر. وهذا العام، وتأكيداً على الروابط القوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وتزامناً مع إطلاق مهرجان دبي للتسوق، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الاحتفالات العائلية، والأنشطة والعروض الترويجية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: استمراراً للتقاليد السنوية، نهنئ مملكة البحرين، حكومة وشعباً، بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام مملكة البحرين واستقلالها. يأتي احتفالنا، تأكيداً على عمق الروابط التي تتقاسمها دولة الإمارات ومملكة البحرين، التي تتمثل في العادات والتقاليد والموروث الثقافي المشترك وغيرها.

وأضاف: تعبيراً عن هذه الفرحة، تم تنسيق برنامج خاص لمشاركة أشقائنا من دولة البحرين أفراحهم، من خلال احتفالات رائعة، وفعاليات وعروض ترويجية كبرى. وتسلط هذه الفعاليات الضوء على مكانة دبي، كوجهة رائدة للبيع بالتجزئة والترفيه على مستوى المنطقة والعالم. واحتفالاً باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين، سيحظى المسافرون من المملكة، والذين تتطلع دبي إلى الترحيب بهم على طريقتها الخاصة. ونحن نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي، ليتمكن زوار مملكة البحرين، من الاستمتاع بعروض التجزئة وفعاليات الترفيه الخارجية، التي تقام في مختلف أنحاء المدينة.



عروض الإسقاط الضوئي



أضاء برواز دبي أمس، باللونين الأحمر والأبيض، اللذين يمثلان ألوان علم مملكة البحرين، كما ترحب عجلة عين دبي، الوجهة الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخراً على جزيرة بلوواترز، خلال هذه الفترة، بالزوار من مملكة البحرين، وسكان دبي وزوارها، من خلال عروض ضوئية مبهرة، احتفالاً بهذه المناسبة.



مطار دبي



يحتفل مطار دبي الدولي، باليوم الوطني لمملكة البحرين، من خلال الرسائل الاحتفالية والأعلام على شاشات المطار، كما يتم الترحيب بالقادمين من قبل فرقة الحربية، بالإضافة إلى تزيين مراقبة الجوازات بالأعلام أيضاً.



فعاليات التجزئة



تقدم متاجر أيروبوستال للمتسوقين عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، بالإضافة إلى العديد من التخفيضات والعروض الترويجية الأخرى لدى فروعها في سيتي سنتر ديرة، ومول الإمارات ودبي مول وسيتي سنتر مردف، ودبي أوتلت مول وابن بطوطة مول، والغرير سنتر وبرجمان.

ويمكن لعملاء ألدو الحصول على قسيمة بقيمة 50 درهماً، مع كل عملية شراء بقيمة 350 درهماً أو أكثر، كما سيحصل العملاء على قسيمة بقيمة 100 درهم، عند إنفاق 600 درهم. يتوفر هذا العرض الترويجي لدى متاجر ألدو، في مختلف أنحاء دبي.

وتسعد متاجر كلاركس المتسوقين، من خلال عرض «اشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، على مجموعة من المنتجات المختارة لدى فروعها في دبي مول، وابن بطوطة مول ودبي فستيفال سيتي مول، والغرير سنتر وسيتي سنتر ديرة، ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف وبرجمان.

وتقدم سيفورا لعشاق الزينة والجمال، لوحة ألوان مجانية من مجموعتها المميزة «سيفورا كوليكشن براند»، عند شراء منتجات بقيمة 250 درهماً أو أكثر. ويمكن للعملاء أيضاً شراء الحقائب والشارات المجانية المميزة للعلامة التجارية، من خلال إنفاق 350 درهماً. ويسري العرض لدى جميع متاجر سيفورا في نخيل مول، وابن بطوطة مول ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي مارينا مول ودبي مول وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج.

ويشارك في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين، مجموعة كبيرة من العلامات التجارية، مثل أيزون والمتحجبة وأليساندرو دل أكوا وبيفرلي هيلز بولو كلوب، وبراند بازار وكيبلينغ ولوكيتان، وغيرها الكثير.

عروض الفنادق



ويقدم فندق هيلتون جاردن إن دبي مول الإمارات، تخفيضات خاصة لضيوفه. ويمكن للعملاء الاستفادة من تخفيض 20 % على حجوزات الغرف، و25 % على المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تخفيض 50 % على تذاكر سكي دبي. كما يمكن للضيوف أيضاً، الاستمتاع بخدمة واي فاي المجانية طوال فترة إقامتهم. ويسري العرض حتى 29 يناير 2022.

ويقدم فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس، عرضاً بقيمة 1499 درهماً، شاملاً الضرائب، يتضمن إقامة لشخصين لمدة ثلاث ليالٍ في جناح ريجنسي التنفيذي. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بفطور وعشاء مجاني، والاستفادة من خصومات رائعة على مجموعة مختارة من المطاعم. يسري العرض حتى 29 يناير 2022. وقد تختلف الأسعار قليلاً خلال ليلة رأس السنة وعيد الميلاد.

ويدعو فندق وشقق تو سيزونز، الضيوف للانضمام إلى نادي الولاء الخاص به، والاستفادة من تخفيضات تصل إلى 20 في المئة على كامل إقامتهم، بما في ذلك حجوزات الغرف والمأكولات والمشروبات والترفيه.

ويقدم فندق كمبينسكي مول الإمارات أيضاً، صفقات استثنائية على حجوزات الغرف الفاخرة. ويمكن للضيوف الذين يخططون للإقامة بين 3 و5 ليالٍ، الاستفادة من تخفيض 15 في المئة، في ما يمكن لمن يخططون للإقامة لمدة 6 ليالٍ أو أكثر، الحصول على تخفيض 20 %. ويسري هذا العرض حتى شهر مارس 2022.

ويقدم عدد من الفنادق أيضاً تخفيضات وعروضاً ترويجية حصرية للضيوف، في مختلف أنحاء دبي، لمن يرغبون في الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين، بصحبة عائلاتهم. وتشمل هذه الفنادق، فندق روف آت ذا بارك، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.



التزام



وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر والمعالم السياحية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بإرشادات الصحة والسلامة، التي تشمل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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