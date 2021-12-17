مكتوم بن محمد: أدام الله البحرين بلداً للكرام ومهداً للسلام

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية البحرين والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ودون سموه عبر «تويتر»: «في ظل حكّامها الكرام، وأصالة وإخلاص شعبها، وعراقة تاريخها وماضيها، خمسون عاماً مضت ومملكة البحرين في عزٍّ وازدهار. حفظ الله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وحفظ أرضها وشعبها، وأدامها بلداً للكرام ومهداً للسلام. وكل عام وبحريننا الغالية بألف خير».

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