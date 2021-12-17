«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير كوسوفو

المصدر: أبوظبي - وام

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تسلّمت علياء المحرزي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد خابير حاميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية كوسوفو التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير جمهورية كوسوفو عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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