موارد رأس الخيمة تنظم برنامج «نتواصل مع أصحاب الهمم»

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة متمثلة بمكتب الاتصال المؤسسي، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، البرنامج التدريبي «نتواصل مع أصحاب الهمم» (المستوى الثالث)، والتي عقدت خلال الفترة 12 – 16 ديسمبر، حيث استهدفت الورشة 22 من موظفي إسعاد المتعاملين بمعدل 27 ساعة تدريبية.

وأوضحت حمامة يوسف مديرة مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية، تأتي مبادرة «نتواصل مع أصحاب الهمم» تأكيداً لحرص دائرة الموارد البشرية على إتمام إنجاز معاملات هذه الفئة بكل يسر وسهولة، وضمان حصولهم على خدمات وتسهيلات فائقة من خلال تأهيل وتمكين الموظفين من التواصل والتعامل وفهم متطلباتهم.

وأكدت عبير الشحي خبيرة إشارة أول في وزارة تنمية المجتمع أن الهدف الأساسي من البرنامج التدريبي هو تدريب الموظفين في حكومة رأس الخيمة، على كيفية التعامل وسهولة التواصل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك لسهولة الحصول على الخدمات المتاحة لهم، وضمان جودة الخدمة المقدمة لهم، مشيدة بتفاعل المتدربين وتجاوبهم المثمر في هذه الورشة.

وأضافت: ركز البرنامج على تدريب الموظفين، بالتعامل مع فئة الصم، من خلال التعريف بأبواب قاموس لغة الإشارة، مثل باب الأسرة والصفات والحروف والدول وغيرها، كما تم استقبال ضيوف من أصحاب الهمم خلال الدورة، والتحدث معهم بلغة الإشارة في سيناريوهات مختلفة لمحاكاة التجربة الفعلية في التعامل مع أصحاب الهمم.

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