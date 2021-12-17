«زايد الإنسانية» توفد عاملين بخط الدفاع الأول لأداء العمرة

المصدر: أبوظبي- وام

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أطلقت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، للأعمال الخيرية والإنسانية مبادرة، تتضمن إيفاد مجموعة من العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الطبي لأداء العمرة، تستهدف تقدير الجهود الإنسانية والصحية، التي قام بها الأطباء والممرضون من الجنسين في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام المؤسسة «بناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، تأتي المبادرة ضمن مبادرات المؤسسة الإنسانية، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية في شتى الجوانب الصحية والتعليمية والإغاثية، مستلهمين من القيادة الحكيمة تطلعاتها نحو استدامة العطاء والتحلي بالقيم النبيلة كالتسامح والسلام للجميع دون تمييز».

وأضاف: «أظهرت جائحة كورونا أن أصحاب المعاطف البيضاء هم خط الدفاع الأول عن الإنسانية، ففي الوقت الذي كان الجميع يخشى من الفيروس، بالتزامن مع بداية الجائحة كان العاملون في خط الدفاع الأول يتصدرون الصفوف الأمامية ويعملون ليلاً ونهاراً، ويبذلون جهوداً مضنية من أجل لعبور سفينتنا إلى بر الأمان».

وقال: هذه الفئة تحدت الوباء وباتت ساهرة من أجل علاج المصابين من مختلف الجنسيات ودون تفرقة، وثابرت على تقديم الرعاية، إلى أن أصبحت دولة الإمارات من أوائل دول العالم في مقاومة الجائحة، وأدعو الله أن يتقبل منهم عمرتهم، ويبارك لهم فيها، وأن يعودوا إلى أرض الوطن وقد غفر الله لهم وتضاعفت حسناتهم، وأن يتقبل الله منهم جميع العبادات وكل الطاعات.

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