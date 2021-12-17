خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر «تويتر»: «نبارك لشعب البحرين الشقيق، يومهم الوطني الخمسين.. ونبارك لهم أيضاً ذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم… البحرين قلب وعين.. أدام الله عليهم الخير والعز والأمن والأمان والاستقرار».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «أهنئ أهلنا في البحرين، باليوم الوطني الخمسين.. متمنياً لهم دوام التقدم والتطور، بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى».

وأعرب أصحاب السمو الحكام، عن خالص تهانيهم لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة.. متمنين له موفور الصحة والعافية، ولحكومة وشعب البحرين، مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة، إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

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