اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» تحاضر افتراضية حول حماية حقوق الطفل

المصدر: دبي-البيان

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نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي محاضرة افتراضية لرفع مستوى وعي الموظفات حول قانون حقوق الطفل في الدولة، المعروف بـ«قانون وديمة»، وسبل حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، ومساعدتهم على تنمية مهارات التواصل الإيجابي مع الآخرين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تدعم الهيئة كافة الجهود التي تسهم في تمكين المرأة وتنمية مهاراتها الشخصية والحياتية، ليتسنى لها التعامل مع مختلف التحديات، وبناء أسر متماسكة ومترابطة وسعيدة، وتنشئة جيل المستقبل الواعد بطريقة آمنة وسليمة، وزرع بذور التراحم والتسامح والقيم الإماراتية النبيلة في نفوس النشء الجديد، وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات الحياة كافة.

ونولي أهمية خاصة للموظفات الأمهات، حيث نلتزم بتلبية احتياجاتهن، ومساعدتهن على أداء مهامهن الوظيفية والأسرية على أكمل وجه، ولا نتوانى عن بذل أي جهد لتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة تحقق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية والأسرية. وتعد الهيئة من أوائل الجهات الحكومية، التي أنشأت حضانات لدعم الأم العاملة، وتمتلك اليوم أكبر عدد من حضانات الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي».

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تتبنى اللجنة النسائية نهجاً متكاملاً،عملت من خلاله على استكشاف مختلف الجوانب، التي تهم المرأة كالتطور الذاتي، والنفسي، والمهني، وترجمتها إلى خطط وبرامج تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم لجميع الموظفات، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهن وتحقيق سعادتهن، ومساعدتهن على إنشاء جيل واع ومسؤول».

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