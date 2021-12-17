«بيت الخير» تجدد التزامها بالمسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

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ساهمت «بيت الخير»، بتقديم 10 ملايين درهم، من أصل 37 مليوناً، الكلفة الإجمالية لمركز الطوار لغسيل الكلى في دبي، الذي خصص 30 % من طاقته الاستيعابية لدعم المرضى المحتاجين، وكان افتتاح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمركز، تتويجاً لتحالف عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية، تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية.

وكان رئيس مجلس إدارة «بيت الخير»، جمعة الماجد، قد أعلن أكثر من مرة، عن استعداد الجمعية لدعم الجهود الحكومية، بعد دور الجمعية خلال جائحة «كورونا»، الذي نال ثناء القيادة الرشيدة، حيث تبرعت لصندوق التضامن المجتمعي بمبلغ 10 ملايين درهم، دعماً للقطاعين الصحي والتعليمي، ووزعت 3,2 ملايين وجبة، ضمن مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتوزيع 10 ملايين وجبة.

وتقدم «بيت الخير» باستمرار، دعماً للجهات الخيرية، ومؤسسات النفع العام، حيث بلغت قيمة المبالغ التي قدمتها هذا العام، حتى نهاية نوفمبر، 1,484,590 درهماً، وهي حائزة على شهادة الآيزو العالمية للمسؤولية المجتمعية، وفق المواصفة 26000، منذ عام 2015 وحتى 2021، منفردة بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وذلك عن مشاريعها لدعم تعليم أبناء الأسر المتعففة، وصحة المرضى، وتنظيف البيئة من الملابس المستعملة، وجارٍ تجديدها حالياً للسنوات الثلاث القادمة.

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