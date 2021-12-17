«أصدقاء البيئة» تطلق اليوم حملة تنظيف البر بمشاركة 100 شخص

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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تطلق جمعية أصدقاء البيئة وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة مساء اليوم الجمعة حملة لتنظيف منطقة بر النباغ في العين على مساحة 2 كيلومتر، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات المجتمعية التي تتمثل في الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وسلطان الحبسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وأسماء بنت مانع العتيبة، وعدد من المتطوعين والإعلاميين. وتأتي الحملة في إطار جهود الجمعية المستمرة والساعية إلى تحقيق بيئة صحية آمنة في منطقة العين، والهادفة إلى رفع نسبة الوعي بين الجمهور، وأهمية الحفاظ على البيئة من المشوهات والحفاظ على جمال المناطق البرية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة في حديثه لـ«البيان»: تدرك جمعية أصدقاء البيئة أهمية المحافظة على المظهر العام والتعاون لتعزيز مستوى النظافة العامة تماشياً مع خطة ورؤية إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات التوعية التي نقوم بها بحيث نستهدف مرتادي البر من العوائل وفئة الشباب ورواد المناطق السياحية، وذلك للحفاظ على هذه المناطق الجميلة، وتوعيتهم وإرشادهم برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، والحفاظ على نظافة البر مما له الأثر البالغ على الحياة النباتية والحيوانية.

وأضاف: «أقترح فعلياً تكثيف إطلاق مبادرات تهتم بالمحافظة على مناطق البر وذلك عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والتي من شأنها أن تشجع شتى شرائح المجتمع على الاهتمام بالبيئة وتبني سلوكيات إيجابية». مشيداً من جانب آخر على حرص الفرق التطوعية المعتمدة في الدولة على تنظيف مناطق البر لاسيما أماكن التخييم.

وقال: «لا يأتي اجتهاد تلك الفرق التطوعية في الدولة هذا عن فراغ، وإنما لتحقيق العديد من الأهداف السامية التي تتمثل في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية، ورفع حس الولاء والانتماء إلى الوطن، إضافة إلى غرس ثقافة التطوع وخاصة في نفوس النشء والشباب، وتعلم كيفية الحفاظ على بيئة نظيفة تتسم برقيها، والتنويه أيضاً إلى أهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية التي تتمتع بها الإمارات».

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