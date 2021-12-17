الإمارات وتايلاند تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل

المصدر: دبي ـ البيان

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بحث معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وسوشارت شوم كلين وزير العمل في مملكة تايلاند سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً في ديوان الوزارة في دبي الحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون بما يعزز من مشاركة العمالة التايلاندية في سوق العمل بالدولة بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع الخاص وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

حضر اللقاء سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ووارافوت بو أبينيا سفير مملكة تايلاند لدى الدولة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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