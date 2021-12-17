عبد الله المري ووزير الأمن في سريلانكا يبحثان تطوير العلاقات

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي سارات ويراسيكيرا وزير الأمن العام في سريلانكا والوفد المرافق بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه لشؤون البحث والتحري العميد محمد عقيل أهلي، ونائبه لشؤون الإدارة والرقابة العميد سعيد العيالي، والعقيد سعيد القمزي، مدير إدارة المطلوبين، وعدد من الضباط.

ورحب معالي الفريق المري بالوفد الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

واصطحب معالي الفريق المري الوفد الضيف إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وقدم معاليه شرحاً للوفد حول منظومة العمل في إدارة مركز القيادة، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة، والتقنيات والأدوات والوسائل، التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

وفي ختام الزيارة عبر سارات ويراسيكيرا عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية كبيرة في العمل، مشيداً بكفاءة فرق العمل لدى شرطة دبي ومدى مواكبتها لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الحديثة التي سخرتها لخدمة الإنسان وأمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

من جانبه، عبر معالي الفريق عبد الله المري عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة التي قام بها وزير الأمن العام في سريلانكا إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

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